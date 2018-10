Schießen und Wurstessen

Scherenbostel. Der Schützenverein Scherenbostel lädt alle Vereinsmitglieder und Einwohner von Scherenbostel, Wiechendorf und Schlage-Ickhorst zum Preisschießen und dem traditionellen Wurstessen in das Schützenhaus ein. Das Preisschießen findet am Freitag, 9. November, ab 20 Uhr statt und dasder zweite TErmin zum PReisschießen mit Wurstessen ist Freitag, 16. November, ab 18 Uhr. Die Einladung gilt auch für die Kranzniederlegung am Volkstrauertag, 18. November, um 15 Uhr am Ehrenmal in Wiechendorf. Der Vorstand freut sich über eine rege Beteiligung.