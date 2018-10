Schlachteplattenessen

Mellendorf. Der Bürger- und Verschönerungsverein Mellendorf lädt ein zum Schlachteplattenessen am Sonnabend, 27. Oktober, um 18 Uhr im Gsthaus Stucke. Anmeldungen werden noch bis zum 23. Oktober bei Michael Gerlich unter Telefon (0 51 30) 28 59 entgegengenommen. Des Weiteren findet am 1. November eine Vorstandsversammlung unter dem neu gegründeten Vorstand statt, in der über neue Aktivitäten im Jahr 2019 beraten wird.