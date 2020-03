Schlaganfall – und nun?

Vortrag im Bürgerhaus Bissendorf

Bissendorf. Mit einem Schlag ist alles anders. Jedes Jahr erleiden in Deutschland etwa 270.000 Menschen einen Schlaganfall. 30 bis 35 Prozent der Betroffenen tragen eine dauerhafte Einschränkung davon. Wie geht es danach weiter? Am Montag, 30. März, um 19 Uhr lädt der Behindertenbeirat der Gemeinde Wedemark zu diesem Thema ins Bürgerhaus in Bissendorf ein. Unter der Überschrift „Leben nach dem Schlaganfall“ berichtet der Vorsitzende des Schlaganfall Landesverbandes Niedersachsen, Ullrich Weber, über Symptome, Präventionsmaßnahmen, aber auch darüber, wie es nach dem Schlaganfall weitergeht.Ullrich Weber spricht aus eigener Erfahrung, denn er hat selbst vor einigen Jahren einen Schlaganfall erlitten. Auch Dirk Thielking vom Behindertenbeirat ist persönlich betroffen und wird als Ansprechpartner vor Ort sein. „Mir ist wichtig, dass ein Dialog entsteht“, betont Ullrich Weber. Deshalb sindFragen und Berichte aus eigenen Erfahrungen erwünscht.Betroffene, Angehörige und Interessierte können sich unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder per E-Mail freiwilligenagentur@wedemark.de für die Veranstaltung anmelden. Damit jeder die Möglichkeit hat, an der Veranstaltung teilzunehmen, steht ein Fahrdienst zur Verfügung.