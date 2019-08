Feldjäger laden ein

Hellendorf. Die Feldjäger laden ein zur Schlauchboottour auf der Aller. Alle Hellenodrfer sind am Sonnabend, 7. September, und alle Feuerwehrkameraden am Sonntag, 8. September, eingeladen, dabei zu sein. Abfahrt ist um 8 Uhr vor der ehemaligen Gaststätte Meyer bis jeweils circa 15.30 Uhr – Abschluss ist am Feuerwehrgerätehaus. Kostenbeitrag für Frühstück, Getränke und Grillen: zehn Euro für Erwachsene, sechs Euro Kinder von sechs bis 14 Jahren, Kinder bis fünf Jahre frei. Anmeldung bis 2. September bei Wilhelm Balke unter Telefon (0 51 30) 59 29 und Stefan Faulhaber (0 51 30) 9 51 32 33. Die Teilnehmer sollten an wetterfeste Kleidung denken.