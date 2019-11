Schlesien trifft Norwegen

Orgelmusik und Texte bei Kerzenschein in Brelingen

Brelingen. Am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr werden in der Brelinger St.-Martini-Kirche Orgelwerke von Max Drischner zu hören sein. Max Drischner war bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Kirchenmusiker in Brieg, dem heutigen Brzeg in Schlesien. Er komponierte in einem einfachen, volkstümlichen Stil. Viele seiner Stücke orientieren sich am norwegischen „Folketon“, den Drischner bei seinen vielen Reisen nach Norwegen studierte. Kurze Texte zwischen den Stücken sowie Informationen zu Drischners Leben und Werk ergänzen die Musik des Orgelkonzertes. Es liest Hagen Grimsehl. An den Orgeln spielt Jörg Eikemeier. Der Eintritt ist frei.Hinweis: Die Kirche ist zurzeit ohne Heizung. Es ist davon auszugehen, dass die Kirche am 10. November kalt sein wird.