Schmiedetag mit Flohmarkt

Helstorf. Es ist schon Tradition beim Heimat- und Museumsverein zusammen mit dem Schmiedetag im Mai einen großen Flohmarkt rund um das Hufschmiede-Museum zu veranstalten. Am Sonntag, 19. Mai, kann am Museum an der Reiterheide an vielen Flohmarktständen wieder gehandelt werden – eine Anmeldung für Flohmarkthändler ist nicht nötig. Das Hufschmiede-Museum ist geöffnet – die Besucher können unter Anleitung selbst probieren wie Eisen bearbeitet wird. Zu sehen ist auch das weltweit kleinste geschmiedete Hufeisen. In Museumsscheune und Ausstellungshalle gibt es zahlreiche Exponate aus dem ländlichen Bereich des vergangenen Jahrhunderts zu sehen, in der Museumsscheune demonstrieren die Weberinnen ihre Arbeit an historischen Webstühlen und am Spinnrad. Der Eintritt ist frei. Für die Besucher gibt es Bratkartoffeln mit Beilagen, Bratwürste sowie Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.