Schmiedetag – weltweit kleinstes Hufeisen nun ständig ausgestellt

Helstorf. Zum nächsten Schmiedetag lädt der Heimat- und Museumsverein Helstorf für Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 17 Uhr in das Hufschmiede-Museum ein. Die Schmiede zeigen ihr Handwerk, die Besucher können unter Anleitung auch selbst probieren, wie Eisen bearbeitet wird. Das weltweit kleinste Hufeisen – von Jürgen Schäfer aus Flittard/Köln gefertigt – ist nun ständig in einem Schaukasten im Helstorfer Hufschmiede-Museum zu sehen. Die Weberinnen zeigen an diesem Schmiedetag in der Museumsscheune ihre Arbeit an Spinnrädern und historischen Webstühlen – die Besucher können die Webwaren auch erwerben. Auch alte landwirtschaftliche Geräte und Maschinen sind in der Ausstellungshalle zu entdecken. Wie an allen Schmiedetagen gibt es für die Besucher Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sowie Bratwürste.