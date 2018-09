Schmuckausstellung im Museum

Zum Abschluss am 30. September wird gefeiert

Bissendorf. Am kommenden Sonntag, dem Bisssendorfer Sonntag am 23. September, und am 30. September sind die beiden letzten Öffnungstage für die erfolgreiche Schmuckausstellung im Richard-Brandt-Heimatmuseum Wedemark. Wer den Besuch dieser Sonderausstellung bisher hinausgeschoben hatte, dem bleiben nur noch diese beiden Öffnungstage für einen Besuch.Während des Bissendorfer Sonntags, an dem das Museum von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein wird, kommt auch die Herstellerin dieser besonderen Schmuckstücke aus musealen Gegenständen, Margit Tabel-Gerster aus Hamburg, wieder in das Museum, um Besuchern für Fragen zur Verfügung zu stehen. An diesem Tag wird sie wiederum von fachkundigen Interessierten aus Hamburg begleitet, darunter eine Abteilungsleiterin für Europäisches Kunsthandwerk im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg und eine ehemalige Kustodin des Museums der Arbeit in Hamburg.Am 30. September (Öffnung des Museums von 15 bis 18 Uhr) wird dann der Abschluss dieser Ausstellung – wiederum im Beisein von Margit Tabel-Gerster – auch ein wenig gefeiert. Ab 17 Uhr möchte das Museumsteam allen, die Freude an dieser außergewöhnlichen Ausstellung hatten und zum Gelingen beigetragen haben, für ihr Interesse und Engagement danken.