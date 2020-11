Schmuckdiebstahl

Bissendorf-Wietze. Mindestens ein unbekannter Täter gelangte am Donnerstag letzter Woche zwischen 17 und 19 Uhr zunächst über das Garagendach zu dem Badezimmerfenster eines größeren Einfamilienhauses am Marderweg in Bissendorf-Wietze. Da der dortige Einstieg misslang, wurde anschließend die Terrassentür aufhebelt und aus dem dahinterliegenden Ankleidezimmer diverser Schmuck von bisher unbekanntem Wert entwendet. Eine Bewohnerin befand sich zur Tatzeit im Haus. Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.