Schnell noch Karten sichern

Große Tanzparty beim Mellendorfer TV

Mellendorf (elr). Bald ist es soweit und der Mellendorfer Turn-Verein beendet die Feierlichkeiten zu seinem 100-jährigen Bestehen mit einem großen Festball am Samstag, 28. September. Wie es sich zu so einem Anlass gehört, lässt es der MTV nach diversen Jubiläums-Aktionen noch einmal so richtig krachen. In der festlich geschmückten Halle in der Industriestraße 37 in Mellendorf gibt es eine rauschende Ballnacht mit vielen Gästen, Live-Musik und diversen Showauftritten.Insbesondere die Vizeweltmeister und aus der Fernsehshow „Let’s Dance“ bekannten Profitänzer Renata und Valentin Lusin sollte man sich nicht entgehen lassen. Die beiden werden mehrere ihrer wirklich beeindruckenden Shows tanzen und haben außerdem eine ganz besondere Überraschung geplant. Es wird sozusagen „Let’s Dance“ in Mellendorf geben, so dass auch alle diejenigen auf Ihre Kosten kommen, die bei gutem Essen und Trinken ganz entspannt als Zuschauer den Abend verbringen wollen, anstatt sich auf der Tanzfläche zu verausgaben. Wie es sich für einen Ball aber gehört, soll natürlich viel getanzt werden und die Tanz- und Party Band RedPepper wird mit ihren fünf Musikern für die richtige Musik sorgen. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein und es muss keiner Angst haben, dass die Tanzfläche nur den Profitänzern vorbehalten bleibt.Der Kartenvorverkauf (48 EUR pro Person, inkl. Buffet) läuft noch bis zum Freitag, 20. September über die Geschäftsstelle des MTV oder die Herzblut-Bar in der Industriestraße 37 (Bitte Öffnungszeiten beachten, leider nur Barzahlung möglich). Alternativ können die Karten auch per Überweisung bezahlt und am Abend der Veranstaltung am Eingang entgegengenommen, bzw. gegen Gebühr per Einschreiben nach Hause geschickt werden. Tischreservierungen sind auf Wunsch möglich per E-Mail an kontakt@mellendorfer-tv.de bzw. telefonisch unter (05130)928642. Alle Informationen hierzu findet man im Internet unter www.tanzsport-mellendorf.de.