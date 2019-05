Schnupperabend

Bissendorf. Der Schnupperelternabend der Grundschule Bissendorf für die neuen Erstklässler findet am Mittwoch, 22. Mai, um 20 Uhr in der Aula der Grundschule Bissendorf

statt. An diesem Abend geben die Kontaktlehrerinnen Kindertagesstätten – Schule einen kleinen Einblick in die Arbeit des ersten Schuljahres und stehen für Fragen zur

Verfügung. Zugleich werden Informationen zur offenen Ganztagsschule gegeben.