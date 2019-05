Schnupperprobe beim Choir under Fire

Langenhagener Chor nimmt neue Sänger auf

Kaltenweide. Am Donnerstag, 23. Mai, lädt der Choir under Fire zu einer Schnupperprobe ins Zelleriehaus in Kaltenweide ein. Probenbeginn ist 19.45 Uhr.Zum Repertoire des Chores gehören Jazz-, Swing- und aktuelle Popsongs, die a cappella oder mit Klavierbgleitung gesungen werden. Konzerte finden überwiegend in der Region statt. Mit großer Begeisterung wurden aber auch schon Konzerte im Ausland zum Beispiel in London und in Verona gegeben und im nächsten Jahr ist eine Fahrt nach Prag geplant.Jetzt ist ein optimaler Zeitpunkt für Männerstimmen, um beim Choir under Fire aktiv einzusteigen. Chor-Erfahrung ist dafür nicht unbedingt nötig, aber Freude am Gesang und an einer tollen Gemeinschaft sind unverzichtbar.„Bei Proben oder Auftritten erlebe ich einen regelrechten Flow. Chor-Singen ist daher für mich neben dem Sport die beste Art, Stress abzubauen,“ erklärt Frank Scheifler, Vorsitzender des Chores. Er selbst singt Tenor und kann sich einen Donnerstag ohne Chorprobe gar nicht mehr vorstellen. Für den Chorleiter Martin Schulte ist das ausgewogene Verhältnis aus Spaß und konzentriertem Arbeiten, das die Qualität einer Probe ausmacht. „Und wenn beim Publikum am Ende eines Konzertes ein Strahlen in den Gesichtern zu sehen ist, haben wir alles richtig gemacht,“ so der Musiker.Kontaktadressen und weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Chores unter www.choir-under-fire.de.