Schnupperschießen

Negenborn. Der Schützenverein Negenborn hat eine neue Lichtpunkt-Anlage. Hierzu möchte der Verein junge Talente zum Schieß- und Zielsport einladen. Wer zwischen sechs und zwölf Jahre alt ist, sich gut konzentrieren kann, und gute Körperbeherrschung hat, der kann am Dienstag, 21. Mai, von 17.30 bis 19.30 Uhr auf den Schießstand im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) vorbeischauen. Es steht eine Lichtpunkt-Anlage bereit, mit der ganz gefahrlos der Zielsport mit all seinen Vorzügen erlernt werden kann. Es wäre toll, wenn die Eltern die Kinder begleiten, damit auch sie einen Einblick in den Schießsport bekommen.