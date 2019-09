Schnupperschießen

Negenborn. Ein Schnupperschießen für „Frauen ab 40“ gibt es am Donnerstag, 26. September, von 17 bis 19 Uhr in der Schießstätte des Schützenvereins Negenborn Am Hühnerberg/Hannoversche Straße. Der Schützenverein lädt ein, sich im sportlichen Schießen mit Kleinkalibergewehr sowie GK-Pistole unter Anleitung von erfahrenen Schützen und Schießsportleiter zu erproben. Die Waffen werden vom Verein gestellt. Empfehlenswert ist eine Jacke oder Pullover und festes Schuhwerk.