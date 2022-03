Schnuppertag beim Steel-Dart

Resse. Die Steel - Dart - Sparte, des Schützenverein Resse lädt alle Dart - Interessierten zu einem Schnuppertag am Sonnabend, 9. April, in die neu professionell renovierte Spielstätte, in die Schützenräume in der Osterbergstraße 12 ein. Begonnen wird dieser besondere Tag um 14 Uhr. Die Dartabteilung möchte sich unteranderem mit Steel Dart, E- Dart und Kinder Dart vorstellen. Wer einmal in die Schießsportabteilung reinschnuppern möchte, kann dies ebenfalls tun. Die Luftgewehrstände stehen zum Ausprobieren bereit. Kinder bis zwölf Jahre können an der Lichtpunktanlage, unter fachschießsportlicher Aufsicht ihr Talent für Konzentration und Ruhe ausprobieren. Nicht nur für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen, Steaks und Bratwurst, ist gesorgt. Auch eine Tombola, Tischkicker, Poolbillard und bei schönem Wetter eine Hüpfburg für die Kleinen, stehen bereit, um Allen einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Für die Veranstaltung gilt die 3-G- Regel (Impf-, Genesen- oder Testnachweis). Weitere Infos unter www.schuetzenverein-resse.de.