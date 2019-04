Schnuppertennis für jedermann

Mellendorf. Der TC Wedemark in Mellendorf lädt herzlich zum Schnuppertennis für jedermann mit Trainer ein. Einfach am Sonnabend, 27. April, zwischen 13 und 16 Uhr ins Clubhaus des Tennisclubs Wedemark in Mellendorf, Am Freizeitpark, vorbeikommen und anmelden. Das Schnupperangebot gilt für vier Wochen und kostet nur 30 Euro. Darin enthalten sind: einmal pro Woche eine Gruppentrainingsstunde mit Trainer und die freie Nutzung der Anlage des Vereins in dieser Zeit. Einfach unverbindlich erleben, wie viel Spaß Tennis für die ganze Familie machen kann. Tennisschläger werden bei Bedarf für die Zeit des Schnupperns zur Verfügung gestellt. Für weitere Informationen oder Fragen stehen Ilona Moch unter Telefon (0 51 30) 3 91 41 und Horst Weyand unter Telefon (0 51 30) 6 04 23 gern zur Verfügung.