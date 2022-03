Schnuppertraining für Schwangere

Wedemark. Eine sportliche aktive Schwangerschaft hält it und ebnet gleichzeitig dem Baby den Weg für einen starken Start ins Leben. Besonders der Beckenboden spielt eine zentrale Rolle, sowohl während der Schwangerschaft als auch während und nach der Geburt. Ein starker Beckenboden kann Ihr Baby und Ihre Blase besser unterstützen und dazu beitragen, dass das Baby seinen Kopf während des Geburtsvorgangs in die richtige Position bringt. Er kann zudem das Risiko eines Gebärmuttervorfalls und einer Harninkontinenz nach der Geburt verringern. Das Training findet jeden Dienstag um 10.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Kirche Elze bei der Kursleiterin für Beckenbodentraining Janine Marx statt. Anmeldungen unter Telefon (0151) 59 44 68 89 oder www.rundumwohlfuehlen.com.