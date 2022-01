Schnuppertraining im Januar

Wedemark. Ein Kind zu bekommen ist ein bedeutsames Ereignis, das das ganze Leben verändert. Deshalb ist Fitness während der Schwangerschaft und danach wichtig für Mutter und Kind. Austausch unter Gleichgesinnten, neue Freundschaften und was für sich selbst tun steht hier an erster Stelle. Alle Kurse beinhalten Training für Beckenboden, Rektusdiastase Schließung, Ganzkörper und Herz-Kreislauf-System. Folgende Termine finden bei Trainerin Janine Marx statt: Montags 10 Uhr Outdoor Training mit Baby; Dienstags 10:30 Uhr Online Training für Schwangere; 19:15 Uhr Rückbildung & Rektusdiastase in Präsenz und Online zeitgleich; Freitags 10 Uhr Online Training nach der Rückbildung. Anmeldungen unter www.rundumwohlfuehlen.com oder Telefon (01 51) 59 44 68 89.