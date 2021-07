Schöne Ferien

Elze. Für Sonnabend, 17. Juli, lädt die SPD zur alljährlichen „Schöne Ferien“ Aktion ein! Es gibt GiveAways und Informationsmaterial. Die SPD freut sich auf viele interessierte Besucher und interessante Gespräche. In der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr befinden sich die SPD-Stände vor dem Edeka-Markt in Elze und vor dem Netto-Markt in Elze.