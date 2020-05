Schöne Plätze in Abbensen

Dorfverschönerungsverein tauscht Bänke aus

Abbensen. Der Dorfverschönerungsverein Abbensen hat an schönen Plätzen in der Gemarkung Abbensen neun Bänke aufgestellt, die von Spaziergängern und Radfahrern gern für eine Rast genutzt werden. Teilweise sind diese Bänke inzwischen allerdings 20 Jahre alt und trotz regelmäßiger Pflege hat der Zahn der Zeit doch deutlich an einigen genagt. Wo sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, sollen diese nun ausgetauscht werden. Mit finanzieller Unterstützung der Volksbank Hannover wurden jetzt die ersten beiden aus massiver Eiche gefertigten Bänke an der Alten Zollstraße und an der Jürse aufgestellt. Aufgrund der derzeitigen Corona Pandemie war das diesmal kein Arbeitseinsatz des DVV, sondern die Bänke wurden durch den Hersteller direkt an die vorgesehenen Standorte geliefert und auch aufgestellt. Nach der Sommerpause sollen weitere Bänke repariert, beziehungsweise eventuell ausgetauscht werden, dann hoffentlich wieder als DVV-Gemeinschaftsaktion und mit viel Spaß bei der Sache.