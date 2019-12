Schon zum 20. Mal in Elze

Lebendige Weihnachtsscheune öffnet am 24.

Elze. Die Lebendige Weihnachtsscheune in Elze öffnet am Heiligen Abend von 11 bis 19 Uhr ihre Türen und am 1. Weihnachtstag von 10 bis 16 Uhr. Die seit vielen Jahren lieb gewonnene Tradition lässt die Besucher die Geburt Jesu in authentischer Kulisse zusammen mit Ochs, Esel, Schafe und natürlich der heiligen Familie erleben. Alle Interessierten von Fern und Nah sind herzlich eingeladen auch dieses Jahr wieder dabei zu sein. Weihnachten in seiner ursprünglichsten Form lässt die Betrachter erfahren, wie es einst vor über 2000 Jahren wohl in Betlehems Stall zugegangen sein kann. Die Kirchengemeinde dankt insbesondere Karsten Schmieta, Margarete und Uwe Brötz und den weiteren Haltern der Tiere für ihre Unterstützung.