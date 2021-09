Schranke beschädigt

Bissendorf. Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag letzter Woche um 13.20 Uhr die Scherenbosteler Straße in Richtung Scherenbostel mit ihrem Pkw. Am Bahnübergang stieß sie mit dem Pkw gegen die geschlossene Bahnschranke. Dadurch wurde der Schlagbaum der Schranke beschädigt.