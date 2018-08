Schützenausmarsch

Resse. Am Sonnabend, 18. August, ist es endlich soweit, die Resser Könige bekommen ihre Scheiben ans Haus „genägelt". Um 15 Uhr ist vor der Resser Grundschule, für die Resser Schützen und all diejenigen, die gern dabei sein möchten, antreten. Hier werden dann die Könige proklamiert und alle Preisträger geehrt. Danach geht es, unter musikalischer Begleitung des Fanfarenzugs Schreberjugend Hannover, zur diesjährigen Bürgerkönigin Tanja Kehl und zur Schützenkönigin Waltraud Pluschke. Die Marschroute geht in den „Lönswinkel“ und wieder zurück zu den Schützenräumen. Der Schützenverein freut sich auf viele Teilnehmer und viele Zaungäste. Den regulären Trainingsbetrieb nehmen die Resser Schützen am Montag, 27. August, ab 19.30 Uhr und die Schützenjugend Donnerstag, 30. August, ab 18 Uhr wieder auf.