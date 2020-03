Schützenbetrieb abgesagt

Mellendorf. Aufgrund der aktuellen Lage bleibt das Schützenhaus in Mellendorf zunächst bis zum 27. März geschlossen. Der Wettkampf um den Diana Pokal, der eigentlich am 17. März 2020 hätte stattfinden sollen, wird beim Königsschießen am 17. und 18. April nachgeholt.