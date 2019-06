Schützenfest in Gailhof

Gailhof (awi). Der Schützenverein Sichere Hand Gailhof feiert am Sonnabend, 15. Juni, ab 12.30 Uhr sein Schützenfest auf dem Gelände rund um das Schützenhaus. Um 13.30 Uhr stehen die Ehrungen der neuen Würdenträger an, um 14 Uhr beginnt der Ausmarsch zu den neuen Königen. Nach der Rückkehr zum Platz um 16 Uhr gibt das Musikcorps Alt Garbsen ein Konzert und ab 19 Uhr steigt im Schützenhaus eine Party mit DJ Kai Nürnberger. Die Aufbauarbeiten finden am Donnerstag, 13. Junik, ab 18.30 Uhr und der Abbau am Montag, 17. Juni, um die gleiche Zeit statt. Es werden viele fleißige Helfer benötigt, teil der Vorstand mit und hofft auf tatkräftige Unterstützung.