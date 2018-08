Schützenfest in Meitze

Meitze. Das Meitzer Schützenfest findet in diesem jahr am Sonnabend, 1. September, vor dem Schützenhaus in Meitze statt. Beginn ist ab 11 Uhr. Um 12 Uhr findet die Proklamation der Würdenträger statt. Gegen 13 Uhr geht es zum Anbringen der Scheiben mit der Musikkapelle aus Abbensen. Ab 15 Uhr wird das Kuchenbüfett eröffnet. Natürlich mit selbst gebackenen Torten. Weiterhin ist für das leibliche Wohl gesorgt mit Gegrilltem und Pommes.

Am Mittag gibt es zusaätzlich Spanferkel im Brötchen. Natürlich dürfen auch frisch gezapftes Bier und viele andere Getränke nicht fehlen. Am Abend klingt das Schützenfest bei Tanz und Geselligkeit im Schützenhaus aus. Der Schützenverein freut sich auf viele Besucher und Teilnehmer bei Schützenausmarsch. Wer Kuchen spenden möchte, meldet sich bei Petra Backhaus unter Telefon (0 51 30) 4 08 18.