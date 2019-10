Schulhund – Partner und Helfer

Scherenbostel. Der Verein SeminarAktionsZentrum Wedemark lädt am Sonnabend, 2. November, von 14 bis 17 Uhr ein. Hunde in Schulen und Kindertagesstätten werden immer beliebter. Ihre Wirkung auf das Arbeitsklima ist unglaublich. Elke Steinmetz arbeitet seit drei Jahren erfolgreich mit ihrem Hund im Team und möchte Interessierte über die medizinisch/hygienischen und gesetzlichen Voraussetzungen informieren, sowie praktische Übungen für eine erfolgreiche Arbeit zeigen. Gerne dürfen die Teilnehmer ihren Hund mitbringen. Nähere Informationen und Anmeldung unter info@seminaraktionszentrumwedemark-ev.de oder bei Elke Steinmetz unter Telefon (01 51) 58 13 47 23. Veranstaltungsort ist Am Husalsberg 7 in Scherenbostel.