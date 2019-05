Schulkartonaktion 2019

Sie steht unter der Federführung der Jugendgruppe, die in neuer Zusammensetzung nun mit den derzeitigen Konfirmanden gemeinsam die Aktion durchführt.Die letzten Jahre haben gezeigt, dass auch in der Wedemark Hilfe für den Schulanfang gebraucht wird. Durch die Gaben und Spenden konnte im letzten Jahr 64 Kindern in der Wedemark geholfen werden. Alltägliche Dinge für den Schulanfang sind für manche Familien eine zusätzliche Ausgabe, die das monatliche Budget sehr strapaziert. Schon mit zehn Euro kann ein Schuhkarton gefüllt werden, der Kindern hilft.Weitere Infos sind auf der Homepage unter www.kirche-elze.de zu finden. Die Schulkartons bitte bis 23. Juni im Kirchenbüro in Elze abgeben, die Jugendgruppe ist auch gerne bei der Gestaltung der Schulkartons behilflich. Für weitere Fragen steht die Kirchensekretärin unter der Telefonnumer (0 51 30) 29 22 zur Verfügung.