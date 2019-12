Schwangerschaftsberatung

Neues Angebot im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Die Lebensberatungsstelle bietet im Mehrgenerationenhaus Wedemark (MGH), Gilborn 6 einen neuen Service. Die offene Schwangerenberatung im MGH „Schwanger und was nun?“ richtet sich sowohl an Schwangere Frauen als auch an werdende Eltern und speziell auch an ungeplant schwanger gewordene Frauen. Darüber hinaus wird es auch eine Beratung für Eltern von Kindern im Alter von null bis drei Jahren geben, bei der die Eltern schnelle Hilfe in schwierigen Situationen bekommen können. „Wenn Babys zum Beispiel übermäßig schreien, nicht essen oder trinken wollen oder nicht zu beruhigen sind, ist es wichtig, einen professionellen Ansprechpartner vor Ort zu haben“ erklärt Ingrid Pohl von der Lebensberatungsstelle, „Für Ratsuchende ist es oft schwierig, mit öffentlichen Verkehrsmitteln von der Wedemark bis zu uns in die Beratungsstelle zu kommen. Daher erweitern wir im Bereich der Schwangerenberatung unser Spektrum um diese neue Außensprechstunde, die ohne Voranmeldung aufgesucht werden kann“. Auf Alleinschwangere und Migrantinnen wird ein besonderes Augenmerk gerichtet. Die erste Beratung findet statt am Dienstag, 17. Dezember, um 13.30 Uhr.