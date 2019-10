Alle Hellendorfer sind eingeladen

Hellendorf. Das Schweinepreisschießen des Schützenvereins Hellendorf findet am Sonnabend, 9. November, von 15 bis 17 Uhr im Schützenhaus am Sandbergweg 22 statt. Alle Hellendorfer und Mitglieder des Schützenvereins sind herzlich willkommen. Ein Übungs- und Vorschießen ist für Mittwoch, 6. November, von 19 bis 21 Uhr geplant. Kinder und Jugendliche sind ebenfalls willkommen. Kinder unter zwölf Jahren schießem gefahrlos mit dem Lasergewehr. Die Preisverleihung findet nach Beendigung des Schießens und der Auswertung statt. Zum Abschluss ist ein gemeinsames Wurstessen mit Umtrunk geplant. Wer nicht mitschießen möchte, kann selbstverständlich am Wurstessen teilnehmen (Preis fünf Euro).