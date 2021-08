Schwerer Diebstahl

Schwerer Diebstahl von Elt.-Kabeln und Leuchtstrahlern Tatort: 30900 Wedemark GT Elze, WasserwerkstraßeTatzeit: Di., 03.08.2021, 18.00 h, bis Mi., 04.08.2021, 06.00 h

Sachverhalt Elze. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zum Mittwoch auf ein durch Baustellenzaun gesichertes Baustellengelände am Wasserwerk an der Wasserwerkstraße bei Elze.

Dort wurden drei Starkstromkabel samt Stecker (jeweils etwa 1,5 Meter lang) und vier Leuchtstrahler im Gesamtwert von rund 1600 Euro entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.