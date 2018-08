Schwerer Diebstahl von Werkzeugmaschinen

Bissendorf. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Dienstag, 14.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, auf ein umzäuntes Firmengelände An Zöllners Garten und dort an einen abgestellten Pritschen-Lkw. Nach gewaltsamen Öffnen einer auf der Ladefläche befindlichen Werkzeugkiste wurden zwei Trennschneider, eine Rüttelplatte und diverses Kleinwerkzeug entwendet.