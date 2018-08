Schwerverletzter nach Unfall

An vier Fahrzeugen Gesamtschaden von 360.000 Euro

Mellendorf. Am Dienstagmittag ist es bei Mellendorf auf der Autobahn 7 zu einem Zusammenstoß eines Lkw und dreier Sattelzüge gekommen, bei dem ein 29-Jähriger schwer verletzt worden ist.Der 29-Jährige war auf der BAB 7 in Richtung Norden unterwegs, als er kurz vor 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hannover-Nord und Mellendorf offenbar übersah, dass ein vor ihm auf dem Hauptfahrstreifen fahrender Sattelzug (DAF) rückstaubedingt bremste. Der 29-Jährige fuhr mit seinem MAN auf den Sattelzug auf und schob das Fahrzeug auf einen weiteres, davor fahrendes Gespann. Kurz darauf fuhr ein 54-Jähriger mit einem Sattelzug (MAN) auf den Lkw des jungen Mannes auf. Dieser wurde durch die Kollision eingeklemmt und musste von zwischenzeitlich alarmierten Rettungskräften aus seinem Lastwagen befreit werden. Ein Hubschrauber transportierte den Schwerverletzten in eine Klinik. Der 32-Jährige Fahrer des DAF erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den vier Fahrzeugen entstandein Gesamtschaden von rund 360.000 Euro. Die Autobahn war zunächst bis etwa 14.25 Uhr voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.