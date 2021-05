Schwimmkurse beginnen

Mellendorf. Im Spaßbad Wedemark beginnen die Anfänger-Schwimmkurse mit den Schwimmlehrern Maggie Anders und Sven Heuer am Montag, 31. Mai. Es wird

Kurse um 14.30 Uhr, 15.15 Uhr, 16.00 Uhr und 16.45 Uhr geben. Ein Kursus besteht aus zehn Übungseinheiten à 45 Minuten. Die Kurse finden von Montag bis Freitag statt und dauern zwei Wochen. Das Wochenende ist trainingsfrei. Ziel des

Kurses ist das Seepferdchen. Die Erfolgsquote der beiden erfahrenen

Schwimmlehrer ist erfreulich hoch. Die Schwimmlehrer sind technisch versiert und

gestalten die Kurse sehr kindgerecht.„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Lerneffekt bei täglich aufeinander

folgenden Ausbildungstagen am größten ist“, so Sven Heuer, der darum bittet, dass

nur Kinder angemeldet werden, die mindestens fünf Jahre alt sind. Beide

Schwimmlehrer sind bereits geimpft. Anmeldungen und weitere Infos - auch zu den Corona-Regeln - telefonisch unter (05130) 95 94-0 (Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr) oder per email: info@spassbad-wedemark.de.