Schwimmkurse für Erwachsene

Mellendorf. An Erwachsenen, die nicht schwimmen können, oder Angst davor haben, den ersten Schritt zu wagen, um das Schwimmen zu erlernen, richtet sich ein Schwimmkursus für Erwachsene im Spaßbad. Das Spaßbad-Team bietet die Möglichkeit das Schwimmen in einer kleinen Gruppe zu erlernen. Die Schwimmkurse für Erwachsene finden freitagabends außerhalb der Öffnungs-zeit statt. So ist gewährleistet, dass nur die Schwimmanfänger und der Schwimmlehrer im Wasser sind. Ein Schwimmkurs dauert fünf Unterrichtseinheiten á 60 Minuten. Weitere Informationen wie zum Beispiel Preise und Termine können Interessierte telefonisch unter der Nummer (0 51 30) 9 59 40 erfragen.