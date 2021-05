Schwimmkurse für Erwachsene

Mellendorf. Das Spaßbad Wedemark bietet Erwachsenen die Möglichkeit, das Schwimmen in einer kleinen Gruppe zu erlernen. Die Schwimmkurse für Erwachsene finden Mittwoch- und Sonntag abends außerhalb der Öffnungszeit statt. So ist gewährleistet, dass nur die Schwimmanfänger und der Schwimmlehrer im Bad sind. Ein Schwimmkursus dauert acht Unterrichtseinheiten à 60 Minuten

Weitere Informationen und Buchung telefonisch unter (05130) 95 94-0 oder per

E-Mail unter info@spassbad-wedemark.de