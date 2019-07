Scorpions starten Dauerkartenverkauf

Wedemark. Bald startet die Saison 2019/2020. Der Kader steht zum Großteil und wurde punktuell nochmals verstärkt. Für die Scorpions ist die Marschroute klar! Es soll eine ganz besondere Saison werden, so feiern wir doch in dieser Saison 10-jähriges Jubiläum unserer Deutschen Meisterschaft im Jahr 2010. Und wer weiß, vielleicht macht sich das diesjährige Team am Ende der Saison genauso unsterblich wie unsere Meisterschaftshelden!Die Dauerkarten für die denkwürdige kommende Saison sind ab sofort erhältlich! Zusätzlich zu dem Vorteil, keinen Moment dieser besonderen Saison verpassen zu müssen, gibt es einige weitere Vorteile, die mit dem Besitz einer Dauerkarte verbunden sind. Dazu zählen unter anderem, freier Eintritt zum ersten Vorbereitungsspiel, Vorkaufsrecht für Playoff-Spiele mit kinderleichter Selbstbuchung möglich, keine Preiserhöhung zu den Playoffs und für ausgewählte Spiele Rabatt auf Einzeltickets. Außerdem werden alle Spiele am Freitag oder Sonntag stattfinden, Spiele unter der Woche finden nicht statt, einzige Ausnahme könnten die Feiertage um Weihnachten und Neujahr sein.Und mit etwas Glück wird dir deine Dauerkarte sogar geschenkt! Unter allen Bestellungen, die bis zum 09.08.19 eingehen, losen wir eine Bestellung aus, die das Glück hat von der „ARS GmbH“ aus Schwarmstedt die beinhalteten Karten geschenkt zu bekommen!Wer schnell ist und bis zum 15.08.2019 seine Dauerkarte bestellt und bezahlt, erhält außerdem einen Frühbucherrabatt und spart damit nochmals gegenüber den Normalpreis!Das Bestellformular mit allen Infos und Vorteilen auf einem Blick, gibt es ab sofort auf der Homepage der Hannover Scorpions. Um direkt zum Dauerkartenformular zu gelangen, kann man auch den Link https://www.hannoverscorpions.com/wp- content/uploads/2019/07/Bestellformular-Dauerkarte-Saison-1920.pdf nutzen.