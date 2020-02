Secondhand-Markt in Helstorf

Helstorf. Am Sonnabend, 7. März, ist es wieder soweit. Verkäufer können in der Zeit von 10 bis 12 Uhr ihren Verkaufstisch für den Secondhand-Markt am 29. März unter den Telefonnummern (0 50 71) 29 97 und (01 57) 57 15 25 80 anmelden. Die Anmeldungen werden ausschließlich telefonisch angenommen. Informationen erhalten Interessierte vorab unter der Telefonnummer (0 50 72) 77 27 90. Auf Anregung der Verkäufer fand im Herbst 2019 erstmals auch der Verkauf von Herrenbekleidung statt. Es wurde ein voller Erfolg. Das Team vom Chor Joy of Gospel Helstorf/Abbensen freut sich, auch diesmal wieder Damen- und Herrenoberbekleidung sowie Accessoires anbieten zu können. Der Markt findet von 11 bis 15 Uhr in der Grundschule Helstorf, Heidbraake 2, statt. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.