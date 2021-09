Segen mit Orgel, Klavier und Trompete

St.-Michaelis-Kirchengemeinde lädt ein zum Abendsegen

Bissendorf. Am Sonntag, 26. September, lädt die Michaeliskirchengemeinde Bissendorf um 18 Uhr ein zum Abendsegen. Am Übergang in die neue Woche ist so Gelegenheit, bei Musik und Gebet Kraft zu schöpfen. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen von Maya Krabbe und Simon Weymann, die für das Abendgebet unterschiedliche Melodien von Orgel, Klavier und Trompete ausgewählt haben.Pastor Thorsten Buck wird in diesem Gottesdienst auch einigen Frauen und Männern 50 Jahre nach ihrer Konfirmation aufs Neue Gottes Segen zusprechen. Trotzdem wird, anders als bei den Konfirmationen in der Michaeliskirche, auch Raum für weitere Gottesdienstbesucher sein. Wer ganz sicher gehen möchte, auch einen Sitzplatz zu bekommen, kann sich noch bis Sonntag, 12 Uhr, unter www.kirche-bissendorf.de/anmeldung.html anmelden.