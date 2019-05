Seifenkistenrennen

Abbensen. Der DVV Abbensen lädt auch in diesem Jahr wieder zum beliebten Seifenkistenrennen ein. Das Rennen 2019 findet am Sonntag, 8. September, auf der bekannten Rennstrecke Obermühle in Abbensen statt. Anmeldungen sind bis zum 5. September und Nachmeldungen am Renntag bis 10 Uhr möglich. Das Startgeld beträgt fünf Euro, bei Nachmeldungen sieben Euro. Teilnahmebedingungen und weitere Bestimmungen sind auf der Homepage unter www.abbensen-dvv.de nachlesbar.