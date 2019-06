Singles aus der Wedemark treffen sich

Wedemark. Seit mehr als drei Jahren treffen sich die Singles aus der Wedemark regelmäßig am ersten Samstag im Monat im Bürgerhaus Bissendorf. Die Initiative wurde im März 2016 gegründet, um allein lebenden Menschen Aktivitäten zu ermöglichen, die sie allein nicht gemacht hätten. Aus den anfangs 65 Interessierten sind inzwischen mehr als 160 geworden, die sich regelmäßig oder sporadisch den Aktivitätsangeboten anschließen und mitmachen.Aktivitäten des Vormonats und aktuell anstehende Aktivitäten wie wandern, tanzen, Rad fahren, ins Kino gehen, Ausflüge und vieles mehr werden regelmäßig bei den monatlichen Treffen vorgestellt. Der Spieletreff ist mittlerweile eine feste Einrichtung im Kalender der Spielbegeisterten.Aktuell sind zwei Ausflüge im Juli geplant, die am 14. Juli mit der Bahn zum Kloster Wölteringerode oder am 7. Juli mit dem Bus nach Bremerhaven führen. In Bremerhaven gibt es die Möglichkeit, das Auswandererhaus oder das Klimahaus zu besuchen. Aktuell gibt es noch zehn freie Plätze im Bus. Diese Fahrt ist nicht auf Singles beschränkt. Jeder, der teilnehmen möchte, ist willkommen. Informationen und Anmeldungen bei Carolin Beckmann unter Telefon (01 72) 7 68 78 70.