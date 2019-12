Senioren Union besucht Sonderausstellung Engel

Bissendorf. Die Senioren Union lädt zum Besuch der Ausstellung Engel „nicht nur zur Weihnachtszeit“ ins Richard-Brandt-Heimatmuseum alle Mitglieder und interessierte Gäste ein. Am Donnerstag, 12. Dezember, treffen sich die Teilnehmer um 15 Uhr am Museum und werden fachkundig durch die Ausstellung geführt. Es passt wunderbar in die Adventszeit und verheißt ein besinnlicher Nachmittag zu werden. Anschließend besteht die Möglichkeit gemeinsam bei Tante Käthe Kaffee zu trinken und über das Erlebte zu sprechen. Es wird darauf hingewiesen, dass keine Barrierefreiheit besteht, da das Museum nur über eine Treppe erreichbar ist.