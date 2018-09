Senioren-Union lädt ein zum Vortrag

Wenenbostel. Am nächsten Stammtisch am Donnerstag, 11. Oktober, um 15 Uhr im Gasthaus Bludau in Wennebostel wird es einen für alle mitreißenden Vortrag geben: Professor Manfred Stuhrmann-Spangenberg wird den Teilnehmern von einer sechsmonatigen Reise durch Russland und angrenzende Länder berichten: „In und um Russland herum –

sechs Monate durch Russland und alle Nachbarländer“ ist der Titel. Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Um Anmeldung bis 5. Oktober unter Telefon (0 51 30) 9 60 64 50 (bitte den Anrufbeantworter benutzen) wird gebeten.