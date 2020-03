Seniorenbeirat ist ansprechbar

Wedemark. Die erst kürzlich gewählten Mitglieder des Seniorenbeirates in der Wedemark möchten sich herzlich bei ihren Wählern bedanken. Durch die Corona Krise haben die neuen Beiratsmitglieder zunächst einmal keine Möglichkeit, sich zu konstituieren. Durch telefonischen Kontakt ist die Idee entstanden, dass einige der neu gewählten Mitglieder des Beirates ihre Telefonnummer zu Verfügung stellen um gerade in dieser schwierigen Zeit älteren Menschen in der Einsamkeit durch ein Telefongespräch zu helfen. Folgende Telefonnummer stehen zur Verfügung: Irmtraud Bernstorf, (0 51 30) 22 88, Klaus Makowka, (0 51 30) 82 33, Wolfgang Preuß, (0 51 30) 79 02 20, Roland Stark, (0 51 30) 9 28 03 04 und

Hermann Schwedhelm, (0 51 30) 6 03 37.