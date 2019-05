Seniorenbeirat tagt

Bissendorf. Die 19. öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Wedemark findet

am Mittwoch, 5. Juni, um 9.30 Uhr im Sitzungszimmer des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Leistungsangebot eines Pflegedienstes und Leistungsabrechnung, Planungsvorstellungen für eine Begegnungsstätte Jung und Alt in Mellendorf, Mehrgenerationenhaus – Jahresbericht 2018 sowie Mitteilungen der Sprecherin des Seniorenbeirates, der Verwaltung und des Geschäftsführers des Seniorenbeirates.