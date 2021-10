Seniorenbeirat tagt

Wedemark. Zur dritten öffentlichen Sitzung lädt der Seniorenbeirat der Gemeinde Wedemark am Mittwoch, 13. Oktober, um 17 Uhr ins Sitzungszimmer des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1, ein. Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) ist es zur Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen notwendig, die Zahl der Zuhörer zu beschränken. Die Besucherplätze für diese Sitzung werden vor Sitzungsbeginn in der Reihenfolge des Erscheinens vergeben. Eine vorherige Reservierung ist nicht möglich.

Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung der Anwesenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Genehmigung der Niederschrift über die 2. Sitzung am 09.09.2020

4. Verpflichtung eines neuen Mitglieds des Seniorenbeirates

5. Mitteilungen der Sprecherin des Seniorenbeirates

6. Mitteilungen des Geschäftsführerin des Seniorenbeirates

7. Mitteilungen der Beiratsmitgliedern des Seniorenbeirates

8. Mitteilungen der Verwaltung

9. Vertretungen in Ausschüssen

10. Anerkennung von Leistungen im ambulanten Pflegedienst

11. Genehmigung des Entwurfes der Satzung des Seniorenbeirates

12. Genehmigung des Entwurfes der Geschäftsordnung des Seniorenbeirates

13. Beantragung Haushaltsmittel

14. Anträge

15. Anfragen