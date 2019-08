Seniorenfahrt der CDU

Mellendorf. Für die Seniorenfahrt des CDU-Ortsverbandes Mellendorf-Gailhof - in diesem Jahr eine Maschsee-Kaffeefahrt mit der „EMS Niedersachsen“ mit

anschließender Stadtrundfahrt durch Hannover - gibt es noch einige wenige freie Plätze. Der Bus startet am Freitag, 6. September, um 12 Uhr am Mellendorfer Schulzentrum. Wie immer endet die Fahrt bei Bratwurst und kühlen Getränken in der Konrad-Adenauer-Schule in Mellendorf. Anmeldungen bitte bei der Vorsitzenden Jessica Borgas unter der Telefonnummer (05130) 37 34 83 oder bei ihrem Stellvertreter Christian Hargens unter der Telefonnummer (05130) 6 09 92 22 schnell an. Der All-inklusive-Preis beträgt 22 Euro. Die Vorsitzende und Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas und Christian Hargens freuen sich mit ihrem Helferteam auf viele Gäste.