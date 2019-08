Seniorenfahrt des CDU-Ortsverband Mellendorf-Gailhof

Mellendorf/Gailhof. Der CDU-Ortsverband aus Mellendorf und Gailhof lädt auch in diesem Jahr wieder zu der traditionellen Seniorenfahrt ein. Alle Junggebliebenen ab 60 Jahren sind herzlich eingeladen, mit den Christdemokraten in diesem Jahr „in See zu stechen“ – für eine ausgiebige Kaffeefahrt auf dem Maschsee mit anschließender Stadtrundfahrt durch die Landeshauptstadt Hannover. Die Fahrt findet am Freitag, 6. September, statt. Abfahrt ist um 12 Uhr am Mellendorfer Schulzentrum (Fritz-Sennheiser-Platz). Auf der EMS Niedersachsen genießen alle Teilnehmenden leckeren Kuchen und Kaffee/Tee. Im Anschluss der zweistündigen Maschseefahrt erfolgt eine professionell geführte Stadtrundfahrt. Gegen 18.15 Uhr ist die Rückkehr zur ehemaligen Konrad-Adenauer-Schule geplant, wo der Tag bei leckeren Bratwürsten und gut gekühlten Getränken einen gemütlichen Ausklang findet.

Anmeldungen bei Jessica Borgas unter Telefon (0 51 30) 37 34 83 oder bei Christian Hargens unter Telefon (0 51 30) 6 09 92 22 schnell an. Die Fahrt ist auf 48 Plätze beschränkt. Der Preis beträgt pro Person 22 Euro. Jessica Borgas und Christian Hargens freuen sich mit dem gesamten Team auf viele Teilnehmer.