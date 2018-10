Seniorenfrühstück bei Bludau

Neustart in Wennebostel für alle über 60

Wennebostel. Zeiten und Bedürfnisse ändern sich – daher entstand in diesem Frühjahr die Idee, die Seniorenarbeit der St. Michaeliskirchengemeinde für Wennebostel neu zu gestalten. Andacht, Frühstück und ein Referent mit einem interessanten Thema soll es nun mehrmals im Jahr geben. Das Angebot richtet sich an alle Männer und Frauen ab 60 Jahren, nicht nur aus Wennebostel, sondern aus der ganzen Wedemark. Am Donnerstag, 18. Oktober, findet um 10 Uhr das erste Wennebosteler Seniorenfrühstück im Gasthaus Bludau (Alter Postweg 8 in Wennebostel) statt. Nach einer Andacht mit Pastorin Lonkwitz und dem stärkenden Frühstück aus dem Hause Bludau gibt es Informationen und Gespräche zum Thema Sicherheit. Der Seniorenkreis der Kirchengemeinde St. Michaelis in Wennebostel hat dazu den POK Andreas Kremrich gewinnen können. Andreas Kremrich ist der Kontaktbeamte für die Wedemark und hat nicht nur Hilfreiches für den Alltag, sondern auch ein Ohr für die Sorgen und Nöte der Wedemärker. Für das Frühstück werden zehn Euro erhoben. Um besser planen zu können, bitten die Vorbereitenden um eine Anmeldung bei Sieglinde Lemke unter Telefon (0 51 30) 78 22 oder Hannelore Seifert, Telefon (0 51 30) 77 62.