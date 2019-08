Seniorenkaffee in Resse

Resse. Wie im letzten Jahr, findet am Sonntag, 18. August, ab 15 Uhr das Senioren- Kaffeetrinken der WWR (Wählergemeinschaft-Wedemark-Resse) auf Schwentkers Hof statt. Die im Jahr 2018 ins Leben gerufene Veranstaltung hatte so ein positives Echo hervorgerufen, dass die Organisatoren um Hans Müller natürlich eine Fortsetzung versprochen hatten. „Wir waren überwältigt! Eine so große Resonanz hatten wir wirklich nicht erwartet. Natürlich wird die Sache wiederholt“, so Müller. Selbstverständlich sind alle Gäste des Seniorenkaffees von der WWR eingeladen. Es wird wieder fleißig gebacken werden, so dass auch ausreichend selbst gemachte Kuchen zur Verfügung stehen. Die WWR freut sich jetzt schon, wieder viele zufriedene Senioren begrüßen zu dürfen. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht nötig.